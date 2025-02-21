Карякин рассказал о планах FIA снять ограничения на выступления россиян

Победитель «Дакара»-2017 в категории квадроциклов Сергей Карякин сообщил, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем дал обещание открыть российским гонщиком доступ к международным соревнованиям без необходимости подписывать бумаги о нейтральном статусе, в преамбуле к которым сама федерация осуждает проведение СВО.

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