Очередной юниор Red Bull провел тесты «Формулы-1»

Британец Арвид Линдблад, проехавший прошлый сезон в Формуле 3 и готовящийся к дебюту в Формуле 2 в 2025 году, впервые сел за руль болида Формулы 1 в рамках тестах техники предыдущих сезонов.

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17-летний гонщик стал чемпионом в Формуле Океании в Новой Зеландии, что позволило ему набрать необходимые для получения Суперлицензии баллы. Член академии Red Bull Racing после этого вместе с Visa Cash App Racing Bulls в Имоле сел за руль машины AlphaTauri AT04 образца 2023 года. Вместе с новичком работал новозеландский гонщик Red Bull Racing Лиам Лоусон, который готовится к дебюту в составе австрийской команды.

Напомним, ранее появилась информация, что Red Bull рассматривает Арвида Линдблада в качестве потенциальной замены для новичка Формулы 1, вице-чемпион минувшего сезона Формулы 2 француза Исака Хаджара, если тот в чемпионате мира не сможет себя проявить.