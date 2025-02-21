«Формуле-1» действительно 75 лет? Или только 44? Все сложно

Первая гонка и правда состоялась в мае 1950-го, но дальше спорить можно бесконечно.

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Новый сезон чемпионата мира Формулы-1 пройдет под новым логотипом – F175. Действительно ли Формуле-1 в 2025 году исполняется 75 лет? Вроде бы логично: первая гонка чемпионата состоялась 13 мая 1950 года, и все, у кого есть калькулятор, могут убедиться – цифры не врут. Только почему такие юбилеи всегда вызывают скепсис у части болельщиков, а некоторые историки автоспорта ведут отсчет нынешнего чемпионата только с 1981 года? Давайте разбираться.

Как появилась Формула-1

Начнём с того, что гонки Гран-при появились во Франции в 1906 году, после чего в 1920-х годах распространились по миру. Заезды проводились национальными клубами, часто по своим правилам. В 1922-м AIACR (Международная ассоциация зарегистрированных автомобильных клубов, предшественница ФИА) создала международную спортивную комиссию (CSI), призванную заниматься вопросами международного автоспорта, в частности, разрабатывать регламент для автомобилей и правила для чемпионатов.

В 1925-1928 годах CSI организовала чемпионат мира среди автопроизводителей, а в 1931-1939-м — чемпионат Европы для гонщиков. Организация заключалась в следующем: заранее отбиралось несколько самых престижных мировых и европейских гонок, по итогам которых начислялись очки, которые подсчитывались на заседаниях в конце года, где и определялся чемпион. Всё!

Система не сильно изменилась и в послевоенное время. В 1946 году AIACR сделала две вещи: переименовалась в ФИА и определила правила нового класса гоночных автомобилей — Формула-1. Суть правил была в ограничении объема двигателей: 4,5 л для безнаддувных моторов и 1,5 л для моторов с нагнетателями. Формально новый регламент вступал в силу с 1947 года, но ещё в сентябре 1946-го состоялся Гран-при Турина – первая гонка на машинах класса Формула-1.

Все Гран-при так же, как и до войны, организовывались и проводились национальными автоклубами разных стран. В 1949 году ФИА решила начиная со следующего года разыграть чемпионат мира среди гонщиков. Для этого из календаря гонок Гран-при (а их в Европе было запланировано более 20) выбрали шесть наиболее престижных, к ним добавили американские «500 миль Индианаполиса», чтобы с чистой совестью называть чемпионат действительно мировым. За гонки начислялись очки в общий зачёт, итоги которого всё так же подводились в конце года.

Как видим, изначально концентрировались на значимости конкретной гонки, нежели на классе машин, которые в ней участвуют. В официальной программке первой гонки чемпионата вы не найдете словосочетания «чемпионат мира», зато большими буквами написано, что это 11-й Гран-при Европы (он же одновременно и Гран-при Великобритании), организованный Королевским автомобильным клубом. Но хотя бы где-то в середине буклета затесалось предложение, что стандартом всех настоящих Гран-при является технический класс машин «Формула-1»!

На первых порах этапы, шедшие в зачёт чемпионата мира, не выделяли среди прочих ни участники, ни организаторы. «Феррари», к слову, вовсе пропустила тот самый Гран-при Великобритании 1950-го не только потому, что новая машина ещё была не готова: как говорят, для Энцо Феррари призовые деньги показались слишком маленькими, чтобы тащиться на Туманный Альбион – тогда это были £ 500 за победу.

Но отношение к тому, что «зачётные» гонки важнее «внезачётных», менялось достаточно быстро – статус «чемпионат мира» оказался слишком притягательным. Например, уже в 1951 году немцы рекламировали свой национальный Гран-при в качестве этапа чемпионата мира, о чём и было написано на обложке их программки. Даже советский журнал «За рулём», архив которого доступен с 1956 года, в мае того года в своей рубрике «Спортивная хроника» публикует календарь только тех этапов, которые пойдут в зачёт, а также ведёт промежуточный подсчёт очков, набранных гонщиками.

Как чемпионат становится серьёзнее

Количество внезачётных Гран-при на машинах Формулы-1 сокращалось быстро: к концу 1950-х это были уже единичные гонки, зачастую с меньшим количеством участников. Стали избавляться и от чужеродного «аппендикса». В 1958 году ФИА учредила международный Кубок конструкторов для производителей машин Ф-1: команды, которые готовили машины к «Инди-500», проводившемуся по своему регламенту, очки в зачёт не получали. А после 1960 года федерация и вовсе вычеркнула эту гонку из календаря чемпионата – к тому времени в США уже был свой этап Гран-при, а на «Инди-500» из Европы всё равно практически никто не заявлялся. Зато организаторы этапов всё больше начали акцентировать внимание на том, что это гонки на машинах Формулы-1, вынося это на первые полосы рекламных буклетов.

В истории чемпионата сильно выделяются сезоны 1952-1953 годов, когда все этапы (кроме «Инди-500», разумеется) провели на машинах класса Формулы-2. На такой шаг организаторы Гран-при пошли из-за опасения не набрать достаточное количество машин на стартовом поле: из-за ухода команды «Альфа Ромео» из гонок в конце 1951 года образовался дефицит участников. Несколько гонок на машинах Формулы-1 всё же состоялось и в 1952-м, и в 1953-м, но ни одна из них не вошла в зачёт чемпионата мира, а количество заявок в них редко превышало полтора десятка.

Следующие большие реформы в гонках Гран-при прошли в 1970-х. В 1974 году к званию «титул чемпиона мира среди гонщиков» ФИА официально добавила приставку Ф-1. В то же время определились, что у всех участников должны быть постоянные стартовые номера согласно положению в Кубке конструкторов – до этого момента, кто под каким номером будет выступать, решали сами организаторы гонок.

В том же 1974 году хитрый Берни Экклстоун, владевший на тот момент командой «Брэбем», основал FOCA – Ассоциацию конструкторов Формулы-1. И всё больше влезал в дела чемпионата. Во-первых, ассоциация конструкторов была нужна для того, чтобы выбивать более выгодные финансовые условия у организаторов Гран-при: если кто-то заартачится, то можно было бы всем табором не приезжать на гонку. Во-вторых, сплочённость команд позволяла оказывать давление на ФИА. И в-третьих, надо было что-то делать с телетрансляциями. К середине 1970-х уже почти все гонки транслировались на телевидении, но владельцы телеканалов сами договаривались с организаторами конкретных гонок, и какой-то общей системы показа не было. Этапы в Аргентине, Бразилии или, допустим, в Швеции могли идти всего по одному-двум телеканалам в мире, тогда как ГП Монако 1974 года показали аж 17 каналов. Разный охват – разные деньги. Это Экклстоун тоже собирался структурировать.

Реформы от ФИА и Экклстоуна

В 1978 году произошла реорганизация CSI: она была переименована в FISA, получила бо́льшую автономность от ФИА, а возглавил её Жан-Мари Балестр. Балестру не нравилось, что Экклстоун тянет свои загребущие руки к коммерческой составляющей Формулы-1 и имеет всё больше власти как над организаторами Гран-при, так и над участниками и ФИА. Немного повоевав, в апреле 1980 года федерация опубликовала «Общие положения», в которых были ключевые изменения в организации гонок Гран-при:

Таким вот образом ФИА организовала серию Formula 1 World Championship, в которой уже не гонки Гран-при были отправной точкой, а чемпионат в целом. Организация нового чемпионата прошла, мягко говоря, не без проблем – так называемая «война» между FISA Балестра и FOCA Экклстоуна была в самом разгаре, команды, не связанные с FISA, даже провели Гран-при Южной Африки в феврале 1981 года, который не вошёл в зачёт чемпионата, но к марту всё того же 1981 года FISA и FOCA подписали известный «Договор согласия», дав начало «новому» чемпионату.

Что это меняло? Теперь это была серия, принадлежавшая ФИА, в которую заявлялись участники, и уже серия договаривалась об условиях проведения Гран-при вместо того, чтобы это делали сами команды и Экклстоун, который к тому времени сам общался с организаторами от имени FOCA. Это отрезало Берни от всех контрактов. Тогда же возникло иное, похожее на современное перераспределение доходов: теперь организаторы гонок платили деньги не напрямую командам, а владельцам чемпионата, и те уже распределяли деньги между всеми участниками в конце года. Командам шла и часть доходов от телетрансляций, права на которые по «Договору согласия» достались FOCA – Экклстоун, конечно же, своего не упустил.

Если организация гонок поменялась кардинально, то суть сохранилась — остались автомобили и гонщики. Алан Джонс выводил свой «Уильямс» с единичкой на носу как действующий чемпион, чтобы всё так же быстрее всех проехать такую же дистанцию Гран-при на машине Формулы-1. То, что в борьбе за власть Балестр таким хитрым образом надеялся избавиться от влияния Экклстоуна и навести порядок в организации гонок, не очень-то и заметили зрители на трибунах. Это был этап эволюции чемпионата мира, но не зарождение нового из ниоткуда.

Можно ли вести «сквозной» подсчёт чемпионатов мира? С некоторыми допущениями – вполне. Никто же не умничает, называя Ники Лауду двукратным чемпионом мира среди гонщиков и однократным чемпионом мира чемпионата Формулы-1. В IndyCar, к примеру, вообще не стали заморачиваться и объединили в общую статистику итоги всех чемпионатов, включая шедшие параллельно CART и IRL.

Минус в том, что Формула-1 таким образом отбрасывает гонки, которые шли вне зачёта чемпионата. Из-за этого встречаются забавные статистические парадоксы вроде того, что победитель Гран-при Великобритании 1950 года Нино Фарина выиграл первую же гонку Ф-1, в которой стартовал. Да, тот самый Фарина, что участвовал и в ГП Турина 1946 года.

Дополнительно головной боли добавляет и тот факт, что в 1952-м и 1953-м этапы проводили на машинах Формулы-2. Альберто Аскари, мол, никакой не чемпион Ф-1. Строго говоря, это так. Но тут тоже кто-то делает допущение, ведь машины класса Ф-2 с их меньшим объёмом двигателя всё же подходят под регламент Ф-1, к тому же и до, и после этих лет были случаи, когда машины обоих классов стартовали в одной гонке чемпионата. Просто надо помнить, что в ранние годы звание чемпиона мира разыгрывалось без привязки к классу машин – теоретически титул мог выиграть и победитель «500 миль Индианаполиса» с лучшим кругом. Эти нюансы не замечаются, когда надо: на личный зачёт лидеров чемпионата гонка не влияла. Ну, была и была где-то там за океаном.

Спору нет, подсчёт количества гонок и лет чемпионата Ф-1 ведётся с натяжками и большими оговорками. Пожалуй, здесь остаётся лишь просто закрыть глаза на некоторые «мелочи» или сделать вид, что этого не было!