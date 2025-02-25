Йос Ферстаппен: Макс не хочет, чтобы его освистывали

На презентации раскраски новых машин в Лондоне зрители освистали Макса Ферстаппена, Кристиана Хорнера и президента FIA Мохаммеда бен Слайема.

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В качестве ответной меры Сулайем решил использовать административный ресурс, а о реакции Макса рассказал в интервью RaceXpress его отец Йос.