«Смехотворное правило». Мика Сало — о решении ФИА штрафовать за ругань

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало высказался о правилах ФИА, запрещающих ругань.

«Это смехотворное правило. Я полностью на стороне гонщиков. Формула-1 — единственный вид спорта, в котором перед пилотом постоянно находится микрофон. И когда адреналин на высочайшем уровне, когда эмоции распирают, то пилот сразу выражает их по радио. Требовать от него, чтобы он в этот момент не матерился, просто безосновательно.

Меня наверняка бы штрафовали в те времена, когда выступал я. Во время гонок пилоты и инженеры часто выражались очень резко, особенно когда на трассе что-то происходило», — приводит слова Мики Сало Iltalehti.