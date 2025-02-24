Пилоты McLaren получили «именные» краны в порту Лондона

В 2024 году британская команда McLaren завоевала свой первый Кубок конструкторов в Формуле 1 с 1998 года. В честь этого достижения один из спонсоров коллектива — один из крупнейших мировых портовых операторов DP World — назвал два новых портовых крана в порту DP World London Gateway в честь гонщиков, обеспечивших победу McLaren. В феврале 2025 года к работе приступили краны Ландо и Оскар.

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«Познакомьтесь с новыми членами нашей команды в London Gateway: Ландо и Оскаром! В честь невероятного Кубка конструкторов McLaren в Формуле 1 сезона 2024 года мы назвали два наших новейших портовых крана в честь Ландо Норриса и Оскара Пиастри, что отражает нашу общую приверженность совершенству, точности и производительности — ключевым ценностям, которые лежат в основе как логистики, так и автоспорта», — отметила компания.

Напомним, в 2024 году британец Ландо Норрис стал вице-чемпионом в личном зачёте, а австралиец Оскар Пиастри занял четвёртое место в классификации спортсменов Формулы 1.