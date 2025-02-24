Макс Ферстаппен рассказал, что не устраивает его в «Формуле-1»

Действующий четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что его не устраивает количество гонок в календаре чемпионата мира. Голландский пилот Red Bull недоволен тем, что ему приходится почти целый год находится в разъездах по миру.

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«Мы много путешествуем, верно? Меньше гонок в календаре Формулы 1 — вот с чего я бы начал изменения. С точки зрения гонщика, сейчас слишком много этапов. В Формуле 1 нет такого понятия, как двухмесячный отпуск», — заявил Макс Ферстаппен RaceXpress.

Учитывая, что в календаре Формулы 1 сезона 2025 года запланировано 24 Гран При, командам предстоит путешествовать по всему миру в течение 40 недель в году, тогда как всего в году 52 недели.