Aston Martin показал первые фотографии нового болида AMR25 на трассе

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» продемонстрировала первые фотографии нового автомобиля. Ранее болид сезона 2025 года, получивший индекс AMR25, выехал на трассу автодрома в Бахрейне.

© Чемпионат.com

Напомним, в следующем сезоне «Королевских гонок» в составе «Астон Мартин» будут выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и представитель Канады Лэнс Стролл. В прошлом сезоне Формулы-1 британская команда заняла пятое место в Кубке конструкторов, набрав 94 очка. Трофей завоевал другой коллектив из Великобритании «Макларен».

© Aston Martin Aramco F1 Team

© Aston Martin Aramco F1 Team

© Aston Martin Aramco F1 Team

С 26 по 28 февраля в Бахрейне пройдут предсезонные тесты Формулы-1.