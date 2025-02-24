Пилоты WRC поддержали претензии гонщиков Формулы 1 против FIA
Вслед за Формулой 1 наказание за нецензурную брань во время официальных интервью и мероприятий ввели в чемпионате мира по классическому ралли WRC. На Ралли Швеции француз Адриен Фурмо стал первым гонщиком, оштрафованным по новым правилам Международной автофедерации FIA. В интервью после финиша Ралли Швеция в воскресенье 29-летний пилот Hyundai Shell Mobis WRT использовал слово на букву «F». Высказывание попало в прямой эфир. И хотя Фурмо извинился и объяснил, что он просто разозлился на себя из-за ошибки, стюарды выписали ему штраф в 10 000 евро и получил условный штраф в размере 20 000 евро. Теперь повторное нарушение может грозить дисквалификацией. С критикой в адрес FIA выступил Всемирный альянс пилотов и штурманов ралли (WoRDA), который последовал примеру Ассоциации пилотов Гран При (GPDA), которая первой выразила недовольство по этому поводу.
«Водители и штурманы ралли WoRDA, вдохновлённые своими коллегами из GPDA, объединяются, чтобы выразить свое мнение, добиться ясности и сотрудничать ради светлого будущего. Прежде всего, мы хотим заявить, что, как и в случае с любым видом спорта, участники должны подчиняться решению судей. Соблюдение этого принципа не подлежит сомнению. Мы не все являемся профессиональными гонщиками на полной ставке, но все мы сталкиваемся с теми же экстремальными условиями на трассе и выходим на старт с той же неумолимой страстью. Пробираемся ли мы через густые леса, едем по замёрзшим дорогам глубокой ночью или в пыли коварных гравийных дорожек, мы выжимаем из себя максимум — против стихий, против времени и против наших собственных ограничений. За пределами гонок наша роль расширилась. Сегодня гонщики и штурманы — это не только спортсмены, но и звёзды, создатели контента и постоянные медийные персоны. От смартфонов зрителей до официальных камер WRC мы должны быть доступны в любое время — до начала, во время и после соревнований, от рассвета до заката. WoRDA всегда признавала свою ответственность и приверженность конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, включая президента FIA, в целях продвижения и развития нашего выдающегося вида спорта на благо всех. Однако в последние месяцы наблюдается тревожное ужесточение санкций за незначительные, изолированные и непреднамеренные языковые ошибки. Это достигло неприемлемого уровня. Мы твёрдо убеждены, что: Живую речь нельзя считать и оценивать как подлинное оскорбление или акт агрессии. Лица, для которых язык человека не является родным, могут использовать или повторять термины, не осознавая в полной мере их значения и подтекста. Спустя несколько секунд после сильного выброса адреналина нереально ожидать идеального и систематического контроля над эмоциями. Ралли — это экстремально: уровень риска для спортсменов, интенсивность внимания, продолжительность дня превосходят все пределы. В таких обстоятельствах мы ставим под сомнение уместность и обоснованность наложения любого вида штрафов за высказывание. Более того, непомерные штрафы крайне несоразмерны среднему доходу и бюджету участников ралли. Мы также обеспокоены тем впечатлением, которое эти чрезмерные суммы создают у фанатов, предполагая, что в этой индустрии деньги не имеют значения. Это также поднимает фундаментальный вопрос: куда идут деньги от этих штрафов? Отсутствие прозрачности только усиливает опасения и подрывает доверие к системе. Конечно, негативные впечатления, связанные с этими штрафами, намного перевешивают последствия любой языковой ошибки. Мы призываем к прямому общению и взаимодействию между президентом FIA и членами WoRDA для поиска взаимоприемлемого и срочного решения. Гонщики и штурманы, члены WoRDA: Себастьян Ожье, Калле Рованпера, Отт Танак, Тьерри Невиль, Мартейн Видаге, Йонне Халттунен, Мартин Ярвеоя, Винсент Ландэ, Адриен Фурмо, Александр Кориа, Элфин Эванс, Скотт Мартин, Грегуар Мюнстер, Луи Лука, Такамото Катсута , Аарон Джонстон, Мартинс Сеск, Фрэнсис Ренарс, Сами Паяри, Марко Салминен, Джош МакЭрлин, Оуэн Трейси, Кандидо Каррера, Гас Гринсмит, Йонас Андерссон, Йохан Россель, Арно Дюнан, Оливер Сольберг, Эллиот Эдмондсон, Лео Россель, Гийом Меркуаре, Дани Сордо, Жюльен Инграссиа», — сообщается в заявлении WoRDA.