Пилоты WRC поддержали претензии гонщиков «Формулы-1» против FIA

Вслед за Формулой 1 наказание за нецензурную брань во время официальных интервью и мероприятий ввели в чемпионате мира по классическому ралли WRC. На Ралли Швеции француз Адриен Фурмо стал первым гонщиком, оштрафованным по новым правилам Международной автофедерации FIA. В интервью после финиша Ралли Швеция в воскресенье 29-летний пилот Hyundai Shell Mobis WRT использовал слово на букву «F». Высказывание попало в прямой эфир. И хотя Фурмо извинился и объяснил, что он просто разозлился на себя из-за ошибки, стюарды выписали ему штраф в 10 000 евро и получил условный штраф в размере 20 000 евро. Теперь повторное нарушение может грозить дисквалификацией. С критикой в адрес FIA выступил Всемирный альянс пилотов и штурманов ралли (WoRDA), который последовал примеру Ассоциации пилотов Гран При (GPDA), которая первой выразила недовольство по этому поводу.

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