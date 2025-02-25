Red Bull представил болид на новый сезон

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» показала фото автомобиля на следующий сезон. Снимками поделилась пресс-служба гоночного коллектива. Машина получила индекс RB21.

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Сегодня, 25 февраля, RB21 впервые выйдет на трассу в Бахрейне. В новом сезоне боевыми гонщиками команды будут нидерландец Макс Ферстаппен и представитель Новой Зеландии Лиам Лоусон.

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В прошлом сезоне «Королевских гонок» австрийская команда заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 589 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Великобритании «Макларен».

Ранее экс-гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок назвал двух пилотов, которых на месте «Ред Булл» взял бы вместо Серхио Переса.