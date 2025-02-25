Aston Martin и Haas раскрыли график работы пилотов в Бахрейне

Официальные зимние тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне с 26 по 28 февраля. Каждый тестовый день будет начинаться в 10:00 и завершаться в 19:00 мск. С 14:00 до 15:00 — обязательный для всех обеденный перерыв. Ещё две команды накануне начала работы на Ближнем Востоке раскрыли график своей работы, распределив пилотов по сессиям.

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Более опытный пилот в Aston Martin первым сядет за руль нового болида AMR25. Фернандо Алонсо отработает утренние сессии в среду и четверг, а в пятницу испанец выедет на трассу после обеда. Что касается Лэнса Стролла, то он станет управлять машиной во второй половине дня в среду и четверг, а в пятницу канадец откроет тестовую программу финального дня.

У Haas всё будет наоборот. Первым за руль сядет Оливер Берман — британец отработает утро первого и третьего дней, а во второй выйдет на трассу после обеда. Француз Эстебан Окон, соответственно, будет за рулём после обеда в среду и пятницу, а в четверг выедет на трассу с утра.