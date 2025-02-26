Эксперт отметил нервное поведение новой машины Red Bull Racing
Новая машина Red Bull Racing сложна в управлении и ведёт себя очень нервно. Об этом сообщил бывший гонщик Формулы 1, ныне эксперт ТВ Джолион Палмер.
В начале четвёртого часа тестов в Бахрейне новичок RBR Лиам Лоусон потерял управление на выходе из третьего поворота. Новозеландец избежал повреждения машины, но комплект шин испортил.
«Со стороны создаётся впечатление, будто машиной Red Bull тяжело управлять. Это первое, что нужно отметить. Задняя ось RB21 ведёт себя очень нервно», – сказал Палмер в эфире британского Sky Sports F1.