Эксперт отметил нервное поведение новой машины Red Bull Racing

Новая машина Red Bull Racing сложна в управлении и ведёт себя очень нервно. Об этом сообщил бывший гонщик Формулы 1, ныне эксперт ТВ Джолион Палмер.

В начале четвёртого часа тестов в Бахрейне новичок RBR Лиам Лоусон потерял управление на выходе из третьего поворота. Новозеландец избежал повреждения машины, но комплект шин испортил.