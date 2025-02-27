Джордж Рассел может стать первым пилотом «Формулы-1», наказанным за брань

Гонщикам Формулы 1 в новом сезоне будет грозить лишение очков и дисквалификация за нарушения правил поведения, включая нецензурную брать во время официальных сессий чемпионата мира. Первым такой штраф рискует получить британский гонщик Mercedes-AMG Джордж Рассел по итогам первого дня тестов в Бахрейне.

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На трассе Сахир отключили электричество менее чем за два часа до завершения первого дня предсезонных тестов Формулы 1. Над треком уже начало темнеть, и механики команд в гаражах остались без электричества, также погасли прожекторы на трассе. В интервью Viaplay Рассел позволил себе нецензурное слово, так что потенциально это может рассматриваться стюардами как нарушение регламента.

За нецензурную брань Джордж может получить штраф в размере 40 000 евро, если будет сочтено, что британец «причинил моральный ущерб или убытки FIA, её органам, её членам или её исполнительным должностным лицам, а в более общем плане — интересам автоспорта и ценностям, защищаемым FIA». Вышеупомянутый штраф — это наказание только за первое нарушение, а после третьего случая финансовое наказание увеличивается до 120 000 евро. После этого гонщикам грозит вычет очков в чемпионате мира и даже отстранение от гонок на один месяц.