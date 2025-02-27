Льюис Хэмилтон высказался о борьбе Трампа с политикой разнообразия

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о решении президента США Дональда Трампа отменить политику разнообразия, равенства и инклюзивности.

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«Я не собираюсь меня то, что делает он или правительство. Всё, что я могу сейчас сделать — постараться убедиться, что в моём окружении я стараюсь возвышать людей. На нашем пути будут силы, которые не хотят этого, по какой-то причине, которую я не могу понять. Это не останавливает меня. Это борьба, которую мы всё равно будем продолжать», — приводит слова Льюиса Хэмилтона издание Time.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его сменил итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца в «Феррари» стал монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.