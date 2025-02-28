Макс Ферстаппен: Хуже, чем в прошлом году уже не будет

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен рассказал о том, что новый болид RB21 гораздо лучше, чем прошлогодний проблемный RB20.

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«Хуже, чем в прошлом году уже быть не может. Так что я думаю, направление, в котором мы работаем — правильное. Нам просто нужно продолжать следовать этому принципу и смотреть, сколько мы сможем извлечь. На данный момент мы действительно делаем только первые шаги и всё ещё многое обсуждаем и пытаемся улучшить. Но в среду мне понравилось, и это уже большая разница по сравнению с прошлым годом», — сказал Ферстаппен на предсезонных тестах в Бахрейне.

Действующий чемпион отработал на тестах вторую половину дня в среду 26 февраля и будет за рулём весь день в пятницу 28 февраля.