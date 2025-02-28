Тесты «Формулы-1» остановили из-за появления автобуса на трассе

Финальный день предсезонных тестов Формулы-1 продолжают останавливать красными флагами из-за необычных причин. Утренняя сессия была ненадолго остановлена из-за разбитого стекла на судейской вышке, а сразу после старта послеобеденной сессии она была остановлена из-за появления на трассе автобуса.

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На момент написания новости сессия уже возобновлена. По итогам утренней сессии протокол возглавил пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 проходят в Бахрейне с 26 по 28 февраля. Новый сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию заключительного дня тестов.