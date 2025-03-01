Стало известно, кому и почему Макс Ферстаппен показал средний палец в Бахрейне

27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», показал средний палец во время заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне своему другу Люку Браунингу из академии «Уильямса», поприветствовав его, сообщило издание Motorsport-Total.

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