Нико Хюлькенберг — о цензуре мата в Ф-1: удивлён и не понимаю, зачем это правило нужно

37-летний немецкий автогонщик Формулы-1, выступающий за швейцарскую команду «Кик-Заубер», Нико Хюлькенберг подверг критике борьбу Международной автомобильной федерации (ФИА) с матом в Формуле-1.

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