«Формула-1» проведет тайные тесты в Барселоне

В 2026 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент на болиды и силовые агрегаты, поэтому устроители чемпионата мира планируют увеличить количество официальных предсезонных тестов. Правда, часть из них будет закрытой для публики и журналистов.

© autosport.com.ru

Как сообщает Autosport, в следующем сезоне команды смогут выехать на трассу уже в январе. Планируется пятидневная тестовая сессия на трассе в Барселоне с 26 по 30 января, аналогичная дополнительным дням тестов, предоставленным в 2022 году, когда в последний раз Формула 1 претерпевала существенные технические изменения. Ожидается, что тесты будут проходить за закрытыми дверями, а команды смогут выбрать любые три дня в течение пятидневного окна для работы на трассе.

Новый график даст командам и производителям двигателей намного больше времени для выявления и устранения любых потенциальных проблем с надёжностью, но это также означает, что командам придётся скорректировать свои графики разработки новинок, поскольку им нужно будет подготовить свои болиды к выходу на трассу почти на месяц раньше, чем в 2025 году.

После испытаний в Барселоне ожидается продолжение тестов в Бахрейне, где запланированы две трёхдневные сессии: предварительно 12–14 февраля и затем 18–20 февраля. В последние годы трасса Сахир стала местом проведения предсезонных тестов, которые традиционно проводятся в конце февраля.