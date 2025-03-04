Вассер раскрыл, когда впервые обсудил с Хэмилтоном переход в Ferrari

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признался, что разговоры с британцем Льюисом Хэмилтоном о возможности перехода в итальянскую команду он начал в 2023 году в свой день рождения 28 мая во время Гран-при Монако.

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