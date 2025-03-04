Технический эксперт «Ф1» обвинил Mercedes в фейковой детали на болиде

Технический эксперт Формулы 1 Сэм Коллинз заметил, что одна из частей нового болида Mercedes является поддельной и не выполняет заявленных функций.

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«Обратите внимание на пространство, где вы можете увидеть номер Джорджа Рассела. Прямо перед номером есть небольшая чёрная табличка. Это фальшивый воздуховод для охлаждения двигателя — он ненастоящий. Он просто нарисован», — передаёт слова Сэма Коллинза издание Crash.net.

Обратим внимание, что на снимках с общей презентации новых машин всех команд F1 75 Live данной детали на болиде W16 не было.

Предсезонные тесты Формулы 1 прошли с 26 по 28 февраля в Бахрейне. Первый этап сезона-2025 Гран При Австралии состоится с 14 по 16 марта.