«Макс не дурак». Джонни Херберт уверен, что Ферстаппен покинет Red Bull
Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт считает логичным, если Макс Ферстаппен покинет Red Bull Racing и присоединится к Aston Martin, воссоединившись с Honda и Эдрианом Ньюи.
Honda станет партнёром Aston Martin по производству силовых агрегатов со следующего года со вступлением в силу нового регламента, а Ньюи стал техническим директором Aston Martin с 3 марта. Red Bull Racing решила производить собственные силовые установки с 2026 года при технической поддержке Ford.
«Ходят слухи, что всё сложнее, чем Red Bull Racing ожидали, и результат оказался не таким положительным, как они рассчитывали. Это значительно упрощает принятие решения, когда вы знаете, что с самим силовым агрегатом всё идёт не совсем по плану. Тем более поставщик моторов, с которым вы добились успеха будет в Aston Martin вместе с Эдрианом Ньюи. Для Ферстаппена имеет смысл перейти в Aston Martin. Макс не дурак. Он захочет занять место, которое даст ему шанс выигрывать гонки и чемпионаты мира», — сказал Херберт в разговоре с CasinoApps.