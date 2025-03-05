Джонни Херберт уверен, что Ферстаппен покинет Red Bull

Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт считает логичным, если Макс Ферстаппен покинет Red Bull Racing и присоединится к Aston Martin, воссоединившись с Honda и Эдрианом Ньюи.

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Honda станет партнёром Aston Martin по производству силовых агрегатов со следующего года со вступлением в силу нового регламента, а Ньюи стал техническим директором Aston Martin с 3 марта. Red Bull Racing решила производить собственные силовые установки с 2026 года при технической поддержке Ford.