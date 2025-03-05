Штайнер предсказал имя победителя Гран-при Австралии

Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер назвал Оскара Пиастри одним из главных претендентов на победу в предстоящем Гран При Австралии и высказался о его шансах в борьбе за чемпионский титул в сезоне 2025 года.

© autosport.com.ru

В интервью Herald Sun Штайнер сказал: