Гюнтер Штайнер предсказал имя победителя Гран При Австралии
Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер назвал Оскара Пиастри одним из главных претендентов на победу в предстоящем Гран При Австралии и высказался о его шансах в борьбе за чемпионский титул в сезоне 2025 года.
В интервью Herald Sun Штайнер сказал:
«Оскар показал, что очень хорош, потому что может конкурировать с Ландо, который является одним из лучших пилотов. Я думаю, у него есть хорошие шансы победить в Австралии. Что касается борьбы за чемпионство, для этого ему нужно будет сочетание нескольких факторов. Звезды должны сойтись. Нужна хорошая машина и много хороших уик-эндов, но, кажется, у McLaren лучшая машина. Думаю, в Австралии нас ждёт битва между Ландо и Оскаром, потому что они находятся на одном уровне. Пиастри вступает в свой третий сезон, и он многому научился».