Шумахер оценил Леклера и Хэмилтона

«Один полон сил, другой уходит на пенсию». Ральф Шумахер – про Леклера и Хэмилтона
Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что Льюис Хэмилтон окажется в сложной ситуации, столкнувшись в составе Ferrari с давним пилотом команды Шарлем Леклером.
«Здорово, что Льюис принимает вызов. Но риск для Ferrari очень, очень высок, – заявил Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse. – Обе стороны могут проиграть. Если Леклер будет медленнее, то к нему больше не будут относиться как к исключительному таланту, которым его часто считают. А если позади будет Хэмилтон, то всё будет так же сложно. Внутри и снаружи на команду оказывается большое давление. Не знаю, принял ли бы я решение выступать против Леклера. Потому что один гонщик полон сил, а другой уже уходит на пенсию – даже если это звучит глупо».