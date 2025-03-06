Red Bull добилась от FIA ужесточения правил контроля антикрыльев

Международная автомобильная федерация (FIA) накануне старта сезона 2025 года в Формуле 1 предупредила всех участников чемпионата мира о грядущем на Гран При Австралии ужесточении правил контроля антикрыльев. Более строгие требования к гибкости элементов были введены после жалоб Red Bull на McLaren, который по ходу предсезонных тестов в Бахрейне использовал детали с так называемой «мини-DRS», которая заставляет заднее крыло слегка изгибаться на высокой скорости.

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Как сообщает Autoracer.it, командам была разослана обновлённая техническая директива с целью решения выявленных проблем. В рамках нововведений команды обяжут устанавливать на свои болиды камеры FIA, которые будут следить за задними крыльями, когда автомобили будет находиться на трассе. FIA также сможет использовать контрольные наклейки, которые можно будет разместить на заднем крыле, чтобы отслеживать любые движения, которые она сочтёт не соответствующими техническим требованиям.

Напомним, что гибкие передние крылья также стали предметом расследования FIA, а команды столкнутся с более строгими испытаниями этих элементов, начиная с Гран При Испании в этом году.