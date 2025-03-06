Великобритания намерена засудить Мохаммеда бен Сулайема за его работу в FIA

Президент Международной автофедерации FIA Мохаммед бен Сулайем, который стал фигурантом ряда громких скандалов, столкнулся с угрозой судебного преследования со стороны Великобритании. Председатель автоспортивной федерации Motorsport UK Дэвид Ричардс пригрозил иском, если чиновник не изменит свой стиль работы на руководящем посту.

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72-летний Ричардс, как сообщает BBC, заявил в письме членам Motorsport UK, что действия FIA при президенте Мохаммеде бен Сулайеме нарушают её собственные уставы и что её действия не соответствуют «стандартным уровням прозрачности, подотчётности и честности в управлении спортом». Дэвид, возглавляющий также компанию Prodrive, занимающейся инжинирингом в автоспорте, и бывший руководитель команды Формулы 1, добавил, что он намерен «напомнить FIA об их обязанностях и призвать их к ответу от имени спорта и его членов по всему миру».

В письме Ричардса упоминается ряд противоречий, которые возникли при бен Сулайеме с момента его избрания в декабре 2021 года. К ним относятся его взгляды на женщин, его подход к Формуле 1, изменения в уставах, снижающие подотчётность, увольнение ряда высокопоставленных лиц и изменения правил, касающихся публичного поведения гонщиков Формулы 1. Заявлено, что Мохаммед «явно не выполнил обещания, которые он дал, когда баллотировался на выборах».

По словам Дэвида, ситуация в FIA «постепенно ухудшается», на что указывает увольнение или «отставка под непрозрачным облаком» нескольких высокопоставленных лиц FIA. Кроме того «Сфера деятельности аудиторских и этических комитетов была существенно ограничена и теперь лишена автономии от полномочий президента, в то время как представитель Великобритании, который оспаривал некоторые вопросы, был в срочном порядке отстранён вместе с председателем аудиторского комитета». Ричардс заявил, что «последней каплей», которая привела к его письму, была «просьба подписать новое соглашение о конфиденциальности, которое я расценил как «запрет на разглашение информации»».

Как подчеркнул Дэвид Ричардс, «Юристы Motorsport UK вместе с нашими французскими юридическими консультантами бросили вызов FIA в связи с их действиями, изложив четкий набор вопросов, на которые руководство FIA должно ответить. Очень досадно сообщить, что мы до сих пор не получили ответа на эти или на фундаментальный вопрос, который я поднял: где в Уставе FIA предусмотрено отстранение избранного члена от участия в заседании? Мы сообщили FIA, что, если они не решат поднятые нами вопросы, мы обратимся в суд».