Великобритания намерена засудить Мохаммеда бен Сулайема за его работу в FIA

Президент Международной автофедерации FIA Мохаммед бен Сулайем, который стал фигурантом ряда громких скандалов, столкнулся с угрозой судебного преследования со стороны Великобритании. Председатель автоспортивной федерации Motorsport UK Дэвид Ричардс пригрозил иском, если чиновник не изменит свой стиль работы на руководящем посту.

Великобритания намерена засудить Мохаммеда бен Сулайема за его работу в FIA
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72-летний Ричардс, как сообщает BBC, заявил в письме членам Motorsport UK, что действия FIA при президенте Мохаммеде бен Сулайеме нарушают её собственные уставы и что её действия не соответствуют «стандартным уровням прозрачности, подотчётности и честности в управлении спортом». Дэвид, возглавляющий также компанию Prodrive, занимающейся инжинирингом в автоспорте, и бывший руководитель команды Формулы 1, добавил, что он намерен «напомнить FIA об их обязанностях и призвать их к ответу от имени спорта и его членов по всему миру».

В письме Ричардса упоминается ряд противоречий, которые возникли при бен Сулайеме с момента его избрания в декабре 2021 года. К ним относятся его взгляды на женщин, его подход к Формуле 1, изменения в уставах, снижающие подотчётность, увольнение ряда высокопоставленных лиц и изменения правил, касающихся публичного поведения гонщиков Формулы 1. Заявлено, что Мохаммед «явно не выполнил обещания, которые он дал, когда баллотировался на выборах».

По словам Дэвида, ситуация в FIA «постепенно ухудшается», на что указывает увольнение или «отставка под непрозрачным облаком» нескольких высокопоставленных лиц FIA. Кроме того «Сфера деятельности аудиторских и этических комитетов была существенно ограничена и теперь лишена автономии от полномочий президента, в то время как представитель Великобритании, который оспаривал некоторые вопросы, был в срочном порядке отстранён вместе с председателем аудиторского комитета». Ричардс заявил, что «последней каплей», которая привела к его письму, была «просьба подписать новое соглашение о конфиденциальности, которое я расценил как «запрет на разглашение информации»».

Как подчеркнул Дэвид Ричардс, «Юристы Motorsport UK вместе с нашими французскими юридическими консультантами бросили вызов FIA в связи с их действиями, изложив четкий набор вопросов, на которые руководство FIA должно ответить. Очень досадно сообщить, что мы до сих пор не получили ответа на эти или на фундаментальный вопрос, который я поднял: где в Уставе FIA предусмотрено отстранение избранного члена от участия в заседании? Мы сообщили FIA, что, если они не решат поднятые нами вопросы, мы обратимся в суд».

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