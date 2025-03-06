Команда Ферстаппена примет участие в этапе GT на автомобиле Aston Martin

Коллектив Verstappen.com Racing, принадлежащий 27-летнему нидерландскому пилоту и четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену из «Ред Булл», выступит на GT World Challenge Endurance в категории «Голд» на машине «Астон Мартин», согласно пресс-релизу коллектива. Автомобиль будет выступать под 33-м номером, под которым в «Королевских гонках» участвует Макс. Состав Verstappen.com Racing: Крис Лулхэм, Тьерри Вермюлен и Крис Лулхэм.

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