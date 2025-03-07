Шумахер: карьера Дуэна может закончиться уже после гонки в Австралии

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер уверен, что без уверенного старта сезона на домашней гонке в Австралии карьера Джека Дуэна в Alpine может быстро закончиться.

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Перед стартом сезона 2025 года ходили всплыли слухи о возможной замене Дуэна на Франко Колапинто. После подписания контракта с аргентинцем в качестве резервного пилота некоторые источники начали предполагать, что место австралийца может оказаться под угрозой.

Колапинто уже успел заявить о себе, заменив Логана Сарджента в Williams в середине прошлого сезона, и его выступления привлекли внимание топ-команд. Однако на сезон-2025 свободных мест для него не нашлось, и Alpine подписала его в качестве резервного гонщика. Этот шаг вызвал вопросы не только о будущем Колапинто в Alpine, но и о стабильности позиции Дуэна.

На вопрос в подкасте Backstage Boxengasse о том, что он знает о ситуации с Дуэном и Колапинто, Шумахер сказал: «Я ничего не слышу сейчас, но я знаю Флавио. Если парень не покажет себя хорошо, его карьера закончится довольно быстро. К тому же, он был не слишком силен на тестах.

Флавио это знает, и после Австралии все может закончиться. Сейчас у него нет особого будущего. Сейчас он едет в Мельбурн и должен вдавить педаль газа в пол. В первых двух-трех гонках, конечно, он мог бы стать суперзвездой. Но сейчас всё выглядит так, как будто этого не произойдёт».