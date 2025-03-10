Марко не исключил ухода Ферстаппена из Red Bull

Хельмут Марко не исключил ухода Макса Ферстаппена из Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко не исключил ухода из команды действующего четырёхкратного чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена, если австрийская команда не предоставит голландцу болид, способный выигрывать титулы.
«Каждый топ-менеджер команды, который хочет бороться за титул чемпиона мира, должен быть заинтересован в Максе. Но теперь мы хотим выиграть пятый титул», — заявил Хельмут Марко Osterreich.
Спортивный консультант признал, что предстоящий сезон 2025 года будет играть критическую роль в том, останется ли Ферстаппен в команде.
«Мы должны дать Максу машину, на которой он сможет выиграть чемпионат мира. Если это так, то меня не беспокоят возможные изменения, но если нет — возможно всякое», — сообщил Sport1 Хельмут Марко. Напомним, действующий контракт Макса Ферстаппена с Red Bull рассчитан до конца 2028 года.