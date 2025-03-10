Марко не исключил ухода Ферстаппена из Red Bull

Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко не исключил ухода из команды действующего четырёхкратного чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена, если австрийская команда не предоставит голландцу болид, способный выигрывать титулы.

© autosport.com.ru

«Каждый топ-менеджер команды, который хочет бороться за титул чемпиона мира, должен быть заинтересован в Максе. Но теперь мы хотим выиграть пятый титул», — заявил Хельмут Марко Osterreich.

Спортивный консультант признал, что предстоящий сезон 2025 года будет играть критическую роль в том, останется ли Ферстаппен в команде.