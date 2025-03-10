FIA отреагировала на травлю Алена Проста в соцсетях

Международная автомобильная федерация FIA выступила в поддержку четырёхкратного чемпиона Формулы 1 Алена Проста, который рассказал о травле со стороны фанатов бразильца Айртона Сенны, из-за которых французу пришлось уйти из соцсетей.

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