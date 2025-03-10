FIA отреагировала на травлю Алена Проста в соцсетях
Международная автомобильная федерация FIA выступила в поддержку четырёхкратного чемпиона Формулы 1 Алена Проста, который рассказал о травле со стороны фанатов бразильца Айртона Сенны, из-за которых французу пришлось уйти из соцсетей.
«Как бывший чемпион мира в своём виде спорта, Ален Прост не должен быть изгнан из социальных сетей из-за онлайн-оскорблений. Его опыт подчёркивает суровую реальность, с которой сталкиваются спортсмены и спортсменки на всех уровнях — ежедневные оскорбления, притеснения и даже угрозы. Под руководством FIA инициатива «Объединённые против онлайн-оскорблений» разрабатывает образовательные, технологические и нормативные решения, необходимые для защиты участников, официальных лиц и болельщиков, чтобы гарантировать, что спорт останется местом сильной, но честной и инклюзивной конкуренции», — приводит PlanetF1 заявление FIA.