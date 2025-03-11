Ландо Норрис высказался перед началом нового сезона «Формулы-1»

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от предстоящего начала сезона Формулы-1.

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«Сезон обещает быть очень захватывающим, с большим количеством плотных гонок. Будет много борьбы, за которой, надеюсь, болельщикам будет интересно следить. Я готов!» — приводит слова британского пилота издание Racingnews365.

Напомним, первым этапом нового сезона станет Гран-при Австралии. Он состоится с 14 по 16 марта.

В прошлом сезоне Формулы-1 Норрис занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 374 очка. Чемпионом стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (437 баллов).