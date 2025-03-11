Honda готова поставлять моторы другим командам, кроме Aston Martin
С 2026 года заводская команда Aston Martin в Формуле 1 перейдёт на силовые установки Honda. Британский коллектив как минимум на старте проекта будет эксклюзивным партнёром японского автопроизводителя, который уже заявил о готовности к работе с другими участниками чемпионата мира.
«Мы — гоночная компания. Если появится возможность поставлять силовые агрегаты нескольким командам, мы хотели бы ею воспользоваться. Мы принципиально ничего не исключаем. Наша главная цель на данный момент — наладить прочное сотрудничество с нашим заводским партнёром Aston Martin. На данный момент у нас нет планов поставлять наши двигатели нескольким командам, и мы пока не достигли этой стадии, когда готовы будем делать это. В настоящее время мы поставляем силовые агрегаты нескольким командам, и когда ситуация с новым регламентом стабилизируется и это станет возможным, нам следует рассмотреть возможность расширения в этом направлении. Однако в настоящее время это не является активной частью наших планов. Руководитель нашей программы в Формуле 1 Тетсуши Какуда также попросил нас полностью сосредоточиться на текущем проекте с Aston Martin», — заявил Motorsport президент Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ.