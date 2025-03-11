Honda готова поставлять моторы другим командам, кроме Aston Martin

С 2026 года заводская команда Aston Martin в Формуле 1 перейдёт на силовые установки Honda. Британский коллектив как минимум на старте проекта будет эксклюзивным партнёром японского автопроизводителя, который уже заявил о готовности к работе с другими участниками чемпионата мира.

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