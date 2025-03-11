Макс Ферстаппен нашел способ обойти запрет на брань

В 2024 году голландец Макс Ферстаппен был наказан за нецензурную брань во время Гран При Сингапура. Последующее обсуждение и заявления руководства FIA относительно поведения гонщика Red Bull вызвали резко негативную реакцию пилотов Формулы 1, но это не помешало ввести наказание за брань новый регламент Международной автофедерации FIA для стюардов, опубликованный в новой версии Международного спортивного кодекса FIA 2025 года. Но четырёхкратный чемпион мира, похоже, нашёл выход из ситуации.

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«Я уже делал это в картинге! И много раз. Просто ругался на своём местном лимбургском диалекте. Понятно, что все эти запреты — глупость. С такими вещами даже не хочется иметь дело, но что есть, то есть», — заявил Макс Ферстаппен Motorsport.

Напомним, градация наказаний за брань для пилотов Формулы 1 и других гоночных серий под эгидой FIA включает в себя как денежные штрафы в размере десятков тысяч евро, так и вычет очков в чемпионате мира и даже отстранение от гонок на один месяц при неоднократных нарушениях.