В Red Bull сообщили о доминировании McLaren на тестах

В «Ред Булл» сообщили о доминировании «Макларена» на тестах.

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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что «Макларен» является главной силой после предсезонных тестов в Бахрейне, но призвал не делать далеко идущие выводы.