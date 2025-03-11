Марко высказался о дебютанте Формулы-1 Бортолето

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о новичке чемпионата мира, бразильской гонщике «Кик-Заубер» Габриэле Бортолето.

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«Бортолето? Я бы отнёс его к категории «В». Он умный пилот, он выиграл чемпионат Формулы-3, но одекржал там всего одну победу. Он старается держаться подальше от неприятностей. В Формуле-2 у него было всего две победы. Он пилот, который безопасно доводит машину до финиша, он хорошо понимает стратегию и шины, но я не вижу в нём чистой скорости», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

Для действующего чемпиона Формулы-2 Габриэла Бортолето предстоящий сезон станет дебютным в Формуле-1. Карьерой Бортолето занимается двукратный чемпион Формулы-1, трёхкратный чемпион мира Фернандо Алонсо.