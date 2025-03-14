Стала известна сумма вступительного взноса Cadillac в «Ф-1»

Стала известна сумма вступительного взноса «Кадиллака» в «Ф-1».

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«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1» и присоединится к участникам чемпионата в 2026 году. Заявка была окончательно согласована ФИА и «Формулой-1».

Теперь же, по информации Racingnews365, стал известен и размер вступительного взноса.

Сообщается, что за право выступать в «Формуле-1» команда «Кадиллак» заплатит $450 млн. Эти деньги будут в равной мере распределены между десятью уже существующими командами «Формулы-1».

Данная сумма должна покрыть потенциальные финансовые потери десяти команд от размытия существующего призового фонда, который распределяется между командами по итогам сезона в зависимости от их положения в Кубке конструкторов.