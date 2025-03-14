Haas пришлось менять двигатель и коробку передач на болиде Бермана

Британский гонщик Haas Оливер Берман стал автором первой аварии в сезоне-2025 в Формуле 1 — юниор разбил машину в первой тренировке Гран При Австралии. За 20 минут до конца сессии спортсмен выехал на обочину на выходе из десятого поворота и потерял управление, машину развернуло и бросило в стену. Болид оказался серьёзно повреждён.

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Выяснилось, что удар оказался такой силы, что коллективу придётся менять и силовую установку, и коробку передач. Сделать это Haas до начала второй практики в Мельбурне не удалось, поскольку объём работ оказался слишком велик, чтобы можно было уложить его в перерыв между сессиями. Более того, в команде опасаются, что с первого же этапа окажутся в непростой ситуации.

О том, можно ли будет использовать в дальнейшем снятые с машины мотор и трансмиссию, пока неизвестно — состояние узлов оценят специалисты Ferrari. Если Оливер Берман лишится одного двигателя уже на первом этапе сезона, британец будет одним из первых кандидатов на штраф за перерасход агрегатов, а Haas окажется в ситуации с повышенным расходом бюджета на устранение последствий аварий.