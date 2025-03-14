В McLaren изучали возможность подписания Макса Ферстаппена

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун изучал возможность подписания контракта с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 пилотом «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном перед тем, как продлить соглашение с гонщиком своей команды Оскаром Пиастри. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

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Браун подтвердил, что связывался с представителями Ферстаппена по данному вопросу. Однако гендиректор «Макларена» отметил, что это был разовый звонок, цель которого была в получении чёткого представления о потенциальном переходе Макса.

Напомним, контракт нидерландского пилота с «быками» рассчитан до конца 2028 года.