Льюис Хэмилтон: Ferrari сильно отличается от того, на чем я ездил

Льюис Хэмилтон: Ferrari сильно отличается от того, на чём я ездил
Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, который с 2025 года стал пилотом заводской команды Ferrari, рассказал о первых впечатлениях от работы с итальянским коллективом и новым для него болидом.
«Я определённо надеюсь попасть в десятку лучших. Чему я буду рад после этого уик-энда? Не знаю, но у меня нет ожиданий, я просто хочу в конечном итоге уехать из Австралии, зная, что я отдал абсолютно всё и преуспел так, как только могу. Я чувствую себя комфортно в машине, но я не знаю, что это значит для результатов , и, конечно, мы не узнаем до первой квалификации, где мы на самом деле находимся среди сильнейших команд. Но я надеюсь, что мы сможем побороться за место в первой пятёрке, то есть будем где-то в этом диапазоне. Я всё ещё изучаю машину — она сильно отличается от того, на чём я ездил в своей предыдущей карьере. В смысле объединения мощности Mercedes и мощности Ferrari — это что-то совершенно новое, другие вибрации, другие ощущения и другой способ работы. Я смотрю на неё и вообще ничего не понимаю. Поэтому взгляд на вещи с другой точки зрения делает это сложным. Это, безусловно, самый захватывающий период в моей жизни, и я действительно наслаждаюсь им», — заявил Льюис Хэмилтон RacingNews365.