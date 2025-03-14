Авария новичка и неожиданный лидер. Главное о первых заездах сезона «Ф-1»

У «Мерседеса» и «Ред Булл» загадочные проблемы, а «Феррари» оказалась быстрее «Макларена».

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В Альберт-Парке Мельбурна прошли свободные заезды Гран-при Австралии, первого этапа сезона Формулы-1 2025 года. И начался он с аварии и красных флагов.

Главные события пятницы — в материале «Чемпионата».

Плохой день для Оливера Бермана

Для одного из дебютантов сезона день закончился уже после 12 кругов. Оливер Берман не справился со скоростной связкой 9-10-го поворотов, зацепил гравий и в попытке быстро вернуться на трассу окончательно потерял контроль над машиной и улетел в отбойники. Болид получил серьёзные повреждения, восстановить его ко второй сессии механики не успели.

К ошибке новичка можно было бы отнестись снисходительно. Но, возможно, не пытайся он до конца отловить машину, таких последствий можно было бы избежать. Подготовка Бермана к первой квалификации испорчена, однако, вероятно, это и к лучшему и снимет с Олли лишнее давление — судя по темпу Окона, шансов на очки у «Хааса» в этот раз немного.

Леклер впереди «Макларенов»

Лучшее время дня осталось за Шарлем Леклером. И, с одной стороны, это подтверждает слухи, что «Феррари» скрывала свой истинный темп на предсезонных тестах, а с другой — отставание гонщиков «Макларена» не превышает и полутора десятых. Причём Норрис с Пиастри недовольны поведением машины и надеются существенно прибавить по ходу уикенда.

«Так себе день, — признался Ландо. — В целом начало уикенда неплохое, базовые настройки неплохие. Но я пока не до конца доволен балансом. Есть некоторые сложности, слишком много нестабильности. Я думаю, мы будем сильны, но и другие тоже будут — «Феррари», «Мерседес». Не знаю, где мы окажемся, посмотрим». «День многообещающий, но в отдельных моментах могло бы быть и лучше», — добавил Пиастри, который на домашней трассе оказался на 0,017 секунды быстрее напарника.

У Хэмилтона, кажется, проблемы

Едва ли в хорошем настроении трассу покидает Льюис Хэмилтон — британец весь день уступает Леклеру, и разрыв составляет несколько десятых. Практически в каждой попытке британец проигрывал напарнику по 0,4 секунды. Мартин Брандл, экс-пилот Ф-1 и комментатор на Sky Sports, отметил, что после первой тренировки Хэмилтон не снял шлем, и трактовал это как плохой знак.

Эксперты предсказывали, что на первых этапах Льюис будет уступать Леклеру. Шарль превосходно понимает работу машины, тогда как Хэмилтону нужно время на адаптацию. Звучит разумно, однако отставание в 0,4 секунды от напарника — это много даже по меркам новичков, не говоря уже о самом титулованном пилоте на стартовой решётке.

«Ред Булл» и «Мерседес» далековато

«Ред Булл» пока уступает в скорости «Феррари» и «Макларену». В первой тренировке Макс Ферстаппен уступил лучшему времени 0,4 секунды, и Хельмут Марко успокаивал журналистов, говоря, что отрыв нерепрезентативен. Однако во второй сессии отставание действующего чемпиона стало ещё больше — по итогам дня Ферстаппен проиграл Леклеру более 0,6 секунды. И теперь Марко признаёт, что максимум для команды — это подиум, а за победу Макс сможет сразиться лишь в случае дождя.

Впрочем, ещё хуже дела у «Мерседеса»: Джордж Расселл показал только 10-е время, а Андреа Кими Антонелли остался на 16-й строчке. По словам Расселла, на жёстких шинах его автомобиль едет чуть ли не быстрее, чем на мягких.

«Мы испытываем проблемы, и пока даже не знаем почему», — сказал британец.

Неужели машина немецкой команды в это межсезонье стала ещё более капризной и непредсказуемой? Это в принципе возможно?

Главный сюрприз — «Рейсинг Буллз»

Главный шок тренировок в том, что пилоты младшей команды «Ред Булл» — Юки Цунода и Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз» (бывшая «РБ», бывшая «Альфа Таури» и бывшая «Торо Россо») — оказались в протоколах выше Ферстаппена! Вряд ли, конечно, команда из Фаэнцы внезапно начнёт бороться за подиумы, но пока именно она выглядит лидером середины пелотона.

Кроме того, удивило восьмое время Нико Хюлькенберга. «Кик-Зауберу» по итогам тестов предрекали уверенное последнее место в Кубке конструкторов, а он пока быстрее «Астон Мартин», «Уильямса» и «Альпин». Правда, стоит заметить, что Сайнс своё 11-е время показал на «медиуме». Как бы там ни было, разрывы в группе середняков минимальны — ставший 14-м Дуэн проиграл Халку менее четверти секунды, а потому за сутки расстановка сил может измениться.

Гонка может быть дождевой

Прогноз погоды на воскресенье даёт 70-процентную вероятность осадков, и если дождь пойдёт, то, скорее всего, во время гонки. Если даже будет сухо, в Альберт-Парке будут более прохладные температуры, что само по себе способно повлиять на расклады. То есть предсказать расстановку сил по ходу уикенда в данный момент не может никто — даже сами команды. Сложно представить себе более интригующее начало сезона!