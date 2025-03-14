Aston Martin ввел в строй новую аэродинамическую трубу

Накануне старта нового сезона Формулы 1 заводская команда Aston Martin объявила, что начала использовать новую аэродинамическую трубу в технологическом кампусе AMR в Сильверстоуне, завершив важный этап в своём развитии и обновлении заводской инфраструктуры.

«Новая современная аэродинамическая труба — это последний элемент пазла для Aston Martin, которая в 2026 году перейдет в режим полноценной заводской команды. Поскольку аэродинамическая труба команды была омологирована FIA, она будет использоваться для поддержки развития болида AMR25 этого года, а также будет уделять особое внимание машине команды для сезона-2026. Аэродинамическая труба расположена в здании площадью 60 580 квадртаных метров , в котором также размещены самые современные машины для аддитивного производства и зона сборки новых высокотехнологичных моделей автомобилей в масштабе 60%, что обеспечивает быструю разработку и более высокую эффективность эксплуатации трубы», — сообщает коллектив.