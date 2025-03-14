Хэмилтон продолжает процесс адаптации в Ferrari

Льюис Хэмилтон: «Говорить о борьбе за поул пока рано»
Хэмилтон продолжает процесс адаптации в «Феррари».
Пилот Скудерии по итогам пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии отметил, что пока не до конца адаптировался за рулем болида «Феррари» и не может говорить о борьбе за самые высокие места.
«На мой взгляд, говорить о борьбе за поул пока немного рано, поскольку я все еще продолжаю учиться управлять этим болидом. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Я выложусь на максимуме своих возможностей, и при это я не сильно сам на себя давлю. Стараюсь просто наслаждаться процессом. Мне нужно немного прибавить в темпе. И я знаю, за счет чего. Так что нужно просто выехать на трассу и сделать необходимое. Я все еще привыкаю к изменениям настроек болида. Здесь у меня нет моих базовых вариантов настроек, как в «Мерседесе», где я провел так много времени. Но я в точности понимаю все изменения. Я продолжаю работать над тем, чтобы лучше разбираться в доступных мне инструментах. И это интересно, ведь на примере Шарля Леклера я вижу, как он просто знает, что именно ему делать, потому что он уже очень давно выступает за эту команду. Я же пока медленно собираю кусочки пазла», – рассказал Хэмилтон.