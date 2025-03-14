Хэмилтон продолжает процесс адаптации в Ferrari

Хэмилтон продолжает процесс адаптации в «Феррари».

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Пилот Скудерии по итогам пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии отметил, что пока не до конца адаптировался за рулем болида «Феррари» и не может говорить о борьбе за самые высокие места.