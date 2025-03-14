Макс Ферстаппен удивлен скоростью болида Red Bull

Макс Ферстаппен: Удивлён скоростью болида — обычно Red Bull не так быстры в Австралии
Голландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран При Австралии сезона-2025, в которых четырёхкратный чемпион мира показал пятое и седьмое времена.
«Сегодня сцепление было не очень хорошим, и нам пришлось бороться со скольжением всех колёс, особенно в первом и последнем секторах. Кажется, что сейчас мы не на высоте, но мы будем работать, чтобы найти больше скорости. Нет никаких серьёзных проблем с балансом, так что я думаю, что это немного усложняет исправление ситуации. Но это не то, чего мы не ожидали, когда приехали сюда. Я приятно удивлён скоростью болида — обычно Red Bull не так быстры в Австралии, так сложилось исторически после смены покрытия в Мельбурне. Тем не менее, мы продолжим работать, чтобы найти немного больше скорости перед квалификацией», — приводит слова Макс Ферстаппена пресс-релиз команды.