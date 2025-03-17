Антонелли вошел в топ лучших дебютантов «Формулы-1» последних 30 лет

Финишировав четвёртым на Гран При Австралии 2025 года, итальянский гонщик заводской команды Mercedes-AMG Андреа Кими Антонелли вошёл в топ-6 самых результативных дебютантов Формулы 1 за последни три десятилетия существования чемпионата мира.

В 1996 году канадец Жак Вильнёв в своей первой гонке в Williams стал вторым, а в 2014 году таким же результатом отметился датчанин Кевин Магнуссен в дебюте за McLaren. Британец Льюис Хэмилтон в 2007 году стал третьим в первой гонке за McLaren, австралиец Марк Уэббер в Minardi в 2002-м стал пятым. В 2015-м бразилец Фелипе Наср стал пятым в своей первой гонке в Sauber.

В 2025 году Андреа Кими Антонелли финишировал в первой гонке за Mercedes-AMG четвёртым — результат мог быть на позицию хуже, однако судьи отменили вынесенный пилоту штраф и вернули ему четвёртое место.