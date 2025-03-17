Ландо Норрису предсказали сход в Гран При Австралии 2026 года

Начав сезон-2025 в Формуле 1 с победы на Гран При Австралии, пилот McLaren Ландо Норрис рискует не добраться до финиша гонки в Мельбурне в 2026 году. Такой неоптимистичный прогноз для британца даёт статистика победителей Гран При Австралии трёх последних лет.

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В 2022 году сильнейшим в Гран При Австралии стал монегаск Шарль Леклер, но в следующем после победы в Мельбурне сезоне пилот Ferrari до финиша не добрался. В 2023-м победил в Австралии Макс Ферстапенн, однако в 2024-м голландский чемпион из Red Bull в гонке оформил технический сход. Гонку в Мельбурне сезона-2024 выиграл Карлос Сайнс, однако в 2025-м испанский гонщик попал в аварию и не финишировал.

После трёх лет столь неутешительной для победителя Гран При Австралии статистики, если серия продолжится, то в 2026 году Ландо Норрис не сможет закончить гонку Формулы 1 в Мельбурне.