«Это позор». Уиндзор – о дебюте Хэмилтона за Ferrari

Авторитетный обозреватель Формулы 1 Питер Уиндзор удивлён слабому выступлению Льюиса Хэмилтона в дебюте за Ferrari на Гран При Австралии. А тот факт, что семикратный чемпион мира не сумел обогнать одного из пилотов Williams, эксперт назвал позорным.

© autosport.com.ru

«Похоже, Льюис ещё не привык ко всем переключателям и кнопкам на руле машины Ferrari, включая DRS. Он раз за разом говорил команде по радио «Я справлюсь, я справлюсь», но в итоге не смог обогнать даже Алекса Албона. В дебюте за Ferrari проиграть пилоту Williams... Честно говоря, это позор. Я удивлён. Думаю, даже на командном мостике Скудерии задались вопросом: «Что вообще происходит? Почему он не может обогнать Албона?» – сказал Уиндзор в видео на своём Youtube-канале.

Хэмилтон финишировал десятым на Гран При Австралии, уступив две позиции напарнику Шарлю Леклеру.