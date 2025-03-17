FIA не будет штрафовать пилотов «Формулы-1» за ругань по радио

В 2024 году голландец Макс Ферстаппен был наказан за нецензурную брань во время Гран При Сингапура. Последующее обсуждение и заявления руководства FIA относительно поведения гонщика Red Bull вызвали резко негативную реакцию пилотов Формулы 1, но это не помешало ввести наказание за брань новый регламент Международной автофедерации FIA для стюардов, опубликованный в новой версии Международного спортивного кодекса FIA 2025 года.

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В итоге в дни Гран При Австралии стюард FIA Гарри Коннели прояснил ситуацию — наказывать будут только за ругань во время пресс-конференций и других официальных мероприятий Формулы 1, но не за брань по ходу радиопереговоров во время Гран При. Общение пилота с командой считается частным общением, несмотря на то, что оно может попасть в прямую трансляцию гонки.

Однако если пилот или команда допустит даже во время трансляции какие-то бранные высказывания в адрес официальных лиц Формулы 1 или FIA, то это может стать поводом для расследования и санкций в отношении того, кто допустил эти слова.