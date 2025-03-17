Михаил Алешин объявил о возвращении в гонки

Михаил Алёшин объявил о возвращении в гонки
Российский гонщик Михаил Алёшин, который стал первым представителем нашей страны в американской формульной серии IndyCar, объявил о возвращении в гонки. Правда, на сей раз пилот будет выступать в России.
«Друзья, хочу поделится с вами новостями. В первую очередь, о своей новой должности — в конце 2024 года, я стал генеральным директором гоночной команды Captial Racing Team. Это без преувеличения самая титулованая команда в российском GT и я очень рад быть её частью. В этом году команда примет участие в трёх главных чемпионата нашей страны: СМП Спринт, СМП Эндуранс и Russian Endurance Challenge. Вторая новость заключается в том, что, как вы уже наверно поняли по фото, я возвращаюсь в гонки!!! И проеду с нашей командой все длинные гонки. Продолжение следует», — написал Михаил Алёшин у себя на странице в соцсетях, анонсировав собственные планы и планы российского коллектива на предстоящий гоночный сезон.