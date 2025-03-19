Ральф Шумахер отреагировал на слова Марко про «слезливое шоу» в адрес Хаджара

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о реакции пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара после схода на Гран-при Австралии. Хаджар разбил болид ещё на прогревочном круге до старта гонки. Француз вернулся в паддок, не сняв шлем. Сообщалось, что он прослезился. Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, комментируя ситуацию, заявил следующее:

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«Наблюдать за этим слезливым шоу было немного неловко».