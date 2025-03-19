Гонщик McLaren впервые за более чем десять лет стал лидером личного зачета

Пилот McLaren Ландо Норрис возглавил личный зачёт Формулы 1 после победы на Гран При Австралии, впервые в карьере став лидером чемпионата. Кроме самого британца это достижение стало важной вехой и для его команды.

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Гонщик McLaren впервые за более чем десять лет стал лидером личного зачёта. В последний раз турнирную таблицу пилот британского коллектива возглавлял в 2012 году Льюис Хэмилтон, когда британец вышел в лидеры чемпионской гонки по итогам Гран При Канады. С тех пор ни разу представителю McLaren не удавалось оказаться на первой строчке личного зачёта.

Напомним, в 2024 году McLaren впервые за долгие годы выиграл один из титулов Формулы 1. Команда смогла завоевать Кубок конструкторов, а в личном зачёте её пилот стал вице-чемпионом мира.